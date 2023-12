Bruno Rodrigues encaminha acerto com Bahia

O atacante Bruno Rodrigues encaminhou, neste final de semana, a saída do Cruzeiro. O atleta estava emprestado pelo Tombense (MG) desde julho de 2022, mas as partes envolvidas na negociação não acertaram uma extensão contratual. Livre no mercado, aliás, ele está bem perto de acertar com o Bahia, onde deve receber mais.

A informação do acerto com o Bahia foi publicada primeira vez pelo jornalista Gabriel Sá, do site “Arquibancada Tricolor”. Outros clubes, aliás, também demonstraram interesse em Bruno Rodrigues, como Fluminense e Internacional. O Cruzeiro até ofereceu um aumento salarial, mas desistiu de ficar com o atacante após ele receber outras propostas melhores.

O Tombense tem 67% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Cruzeiro soma 33 %. Assim, em caso de venda, a Raposa receberá um percentual significativo. O contrato de Bruno Rodrigues com o Tombense, vale lembrar, é válido até dezembro de 2024.

Bruno Rodrigues tem 26 anos e é cearense. O atacante chegou ao Cruzeiro em julho de 2022 e foi fundamental no returno da Série B do ano passado, que terminou com o acesso e título da Raposa. Neste ano, por sua vez, o atacante se destacou na campanha que culminou com a permanência na Série A e uma vaga na Sul-Americana.

Ao todo, vale lembrar, foram 17 gols e 10 assistências em 67 partidas pelo Cruzeiro. Revelado no Athletico-PR, Bruno Rodrigues jogou ainda no Joinville, Doxa, do Chipre, Paraná, Ponte Preta, São Paulo e Famalicão, de Portugal.

