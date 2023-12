Endrick vai a jogo do Real Madrid e diz ter realizado sonho

Endrick viu de perto o Real Madrid, seu futuro clube, golear o Villareal por 4 a 1, neste domingo (17), pelo Campeonato Espanhol. O atacante esteve no estádio Santiago Bernabéu e vibrou com o time, sob o comando de Modric, derrotar o rival.

“Não tenho mais nada a falar. Estar aqui (no Santigo Bernabéu) é um sonho que tenho desde criança. Graças a Deus estou aqui com a minha família. Vai ser uma história grande daqui a seis meses”, disse Endrick, em espanhol, ao canal do Real Madrid.

Com toda entrevista concedida em espanhol, no entanto, Endrick usou a penas a expressão “pé quente” em português. Ele, assim, fez referência a si próprio ao dizer que estava no estádio e torcida para o Real Madrid. O atacante também conheceu o centro de treinamento do Real Madrid.

“Estive em Valdebebas (local do CT do clube) e para mim foi muito bom encontrar os meus futuros companheiros. E que eu seja sempre pé quente, como a gente costuma dizer lá no Brasil”, afirmou o atacante.

Endrick, afinal, entrou de férias após a conquista do título de campeão brasileiro com o Palmeiras. Ele viajou com a família para os EUA e depois seguiu para a Espanha, onde foi conhecer as instalações do clube.

Endrick conhece Ancelotti

No dia anterior à partida, Endrick fez um tour pelas instalações do Real Madrid para conhecer a estrutura do clube. Viu de perto os craques do time e conheceu o técnico Carlo Ancelotti. O jogador, afinal, aproveitou para começar o planejamento de sua mudança do Brasil para a Espanha.

Já vendido ao Real, ele se apresenta ao novo clube no segundo semestre de 2024.

