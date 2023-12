Flamengo Sub-16 vence o São Paulo e conquista a Adidas Cup

O Flamengo conquistou, neste domingo (17), a Adidas Cup 2023 Sub-16. Na final, o Rubro-Negro venceu o São Paulo por 2 a 0. O jogo, assim como toda a competição, vale lembrar, foi disputado no CT George Helal, o Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. Os gols foram marcador por Joshua e Douglas Telles, aos cinco e 13 do segundo tempo.

A final da segunda edição promoveu o encontro entre os donos das duas melhores campanhas da primeira fase, afinal, o Flamengo foi o líder do Grupo 1 e o São Paulo ficou com a primeira colocação do Grupo 2. Com a vitória deste manhã, o Flamengo alcançou o bicampeonato da competição. No ano passado, na primeira edição da Adidas Cup, o Fla ficou com o título após derrotar o Santos Laguna, do México, na final.

A partida começou disputada, com os dois times se estudando e, assim, evitando correr muitos riscos. A primeira boa chance de gol foi após a parada para hidratação. Aos 24, Takada limpou a jogada na área e enfiou a bola para Igão na ponta direita. O zagueiro e capitão do São Paulo dominou ajeitando para o chute e bateu cruzado, buscando o canto direito. A bola passou muito perto da trave e foi para fora. O Flamengo respondeu logo no minuto seguinte. Camargo desarmou Igão perto da área e cruzou para trás. Joshua chegou batendo e mandou a bola por cima do gol.

Na marca dos 28 minutos, Lucca recebeu de frente para o gol, invadiu a área e acertou a rede pelo lado de fora, quase marcando o primeiro gol do Tricolor. O Rubro-Negro trocou muitos passes na entrada da área e buscou o melhor momento para finalização, mas não conseguiu levar grande perigo ao gol defendido por João Paulo.

Fla, enfim, balança as redes

Na etapa final, o Flamengo conseguiu balançar as redes logo aos cinco minutos de bola rolando. O lateral Wanderson fez grande jogada pela direita, pedalou e foi até a linha de fundo para cruzar. Joshua subiu bem e tocou de cabeça para marcar. Aos 13, o próprio Joshua foi de artilheiro para garçom, afinal, fez boa jogada pela direita e passou em profundidade para Douglas Telles. O camisa 7 do Flamengo, por sua vez, mostrou tranquilidade para driblar o goleiro adversário e ampliar o marcador.

A Flamengo Adidas Cup 2023 é uma competição da categoria Sub-16 e o regulamento da competição prevê jogos com dois tempos de 35 minutos cada. Foram disputadas cinco rodadas na primeira fase e duas semifinais até a grande final.

Escalação do Flamengo:

Léo Nannetti; Wanderson, Yago, Johnny e Luiz Phellipe; João Victor, Lucas Vieira, Joshua e Ryan Roberto; Douglas Telles e Camargo. Técnico: Rafael Bahia.

Entraram: Pablo, Alan Santos, Fred, Cardoso e Giovanni.

João Paulo; Samuel , Igão, Angelo e Nicolas, Pedro Bezerra, Polin e Pedro Ferreira; Tetê, Lucca e Takada. Técnico: Alexandre Silva.

Entraram: Enzo, Ariel, Geovanne, Thierry e Fellipe Carneiro

