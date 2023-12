CBF pode ter dificuldade para convocar ‘europeus’ para Pré-Olímpico

As pautas políticas, os imbróglios na Justiça e a intervenção na CBF têm dominado o noticiário da entidade. No entanto, diante desses problemas, o futebol parece ter ficado em segundo plano. E outro assunto importante terá de entrar em discussão: o Pré-Olímpico de seleções.

Às vésperas do início da competição na Venezuela, o técnico da Seleção Brasileira pré-olímpica, Ramon Menezes, deverá fazer a convocação entre quarta-feira e sexta-feira que vem. A comissão técnica, porém, tem tido dificuldade na convocação de jogadores.

A praticamente um mês do início do Pré-Olímpico, a expectativa é de que a convocação seja realizada por Ramon Menezes entre quarta-feira e sexta-feira. As últimas semanas, afinal, serviram apenas para evidenciar os problemas para a divulgação de uma lista que sofre com a dificuldade para liberação de atletas.

Isso porque, com as copas Africana e Asiática, a CBF tem encontrado obstáculos com relação aos clubes europeus. A tendência, entretanto, é que a lista de jogadores para a competição seja predominantemente com jogadores que atuam em clubes brasileiros.

A obrigatoriedade de liberação de atletas africanos e asiáticos com as principais ligas do mundo tem criado, portanto, dificuldade para os países sul-americanos. Isso porque clubes europeus têm dificultado a liberação dos sul-americanos que atuam na Europa.

Argentina e Uruguai sem ‘europeus’

O Pré-Olímpico e a Olimpíada, no entanto, não estão relacionados como Datas-Fifa. Por esta razão, os clubes europeus têm a prerrogativa de não liberar jogadores. Na briga por uma das vagas à Olimpíada de Paris, Argentina e Uruguai já divulgaram suas listas sem jogadores que atuam na Europa.

A competição será disputada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro em Barquisimeto, Caracas e Valencia, na Venezuela. O Brasil está no Grupo A ao lado de Colômbia, Equador, Venezuela e Bolívia, adversária da estreia, no dia 23 de janeiro.

