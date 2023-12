Dalbert não seguirá no Inter em 2024, e Santos é possível destino

O Internacional e o lateral-esquerdo Dalbert acertaram que o jogador não seguirá no clube em 2024, afinal, ele não renovará com o Colorado. O atleta defendeu o Colorado neste segundo semestre, após ter o seu contrato com a Internazionale, da Itália, ter expirado.

Agora, Dalbert analisa o futuro. O mais provável, aliás, é que ele vá para o Santos, de acordo com o site “GE”. NO clube paulista, ele deve ter mais espaço, afinal, o Peixe está numa situação financeira mais delicada e jogará a Série B em 2024. No ano que vem, o Peixe disputa ainda o Campeonato Paulista.

Dessa forma, Dalbert deixa o Internacional após 10 jogos, sem gols e nenhuma assistência. Foram cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias. O lateral-esquerdo, vale lembrar, só jogou duas vezes por 90 minutos. Assim, ele deixa o Colorado sem empolgar.

Vale lembrar ainda que Dalbert ficou um longo tempo sem jogar antes de acertar com o Internacional, afinal teve uma grave lesão na Internazionale. No clube italiano, aliás, quase não jogou, tendo sido emprestado três vezes entre 2019 e 2022.

Natural de Barra Mansa (RJ), Dalbert tem 30 anos e jogou nas categorias de base do time da cidade, do Fluminense e do Flamengo. No entanto, estreou como profissional pelo Académico Viseu, de Portugal. Jogou ainda por Vitória de Guimarães (POR) e Nice (FRA) antes de chegar à Internazionale.

