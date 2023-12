Técnico baixa valor de salário e pode se acertar com o Grêmio

Uma das prioridades do Grêmio é a renovação de contrato com Renato Gaúcho. A negociação, porém, vem se arrastando desde o fim do Campeonato Brasileiro, no início de novembro. Isso porque o clube propôs um aumento que não agradou ao treinador.

Criou-se, então, um impasse entre técnico e dirigentes. Porém, Renato Gaúcho teria reduzido o valor pedido para facilitar a tentativa de acordo, já que as partes se dão muito bem.

Nos últimos dias, Renato Gaúcho teria baixado o valor inicial e se aproximado do que os dirigentes do Grêmio estão dispostos a pagar, entre salário e premiações por objetivos alcançados.

Sendo assim, a direção gremista se vê muito perto de fechar a negociação e acertar um novo contrato com Renato. O contrato atual do treinador se encerrará no fim deste ano. Renato, todavia, depois do último jogo do Grêmio no Brasileiro, disse que pretendia se acertar com o clube.

O acerto entre as partes estaria tão próximo que clube e técnico já teriam começado a pensar e reformulação do elenco. Renato Gaúcho, inclusive, já teria pedido alguns jogadores para a direção do Tricolor.

O rendimento do time em 2023 é considerada positiva pela direção do clube. Depois de subir da Série B para a divisão de elite do futebol brasileiro, o Grêmio conquistou o vice-campeonato Brasileiro e ergueu as taças do Campeonato Gaúcho e da Recopa Gaúcha.

