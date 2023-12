Presidente da Argentina é xingado em eleição do Boca Juniors

Eleito presidente da Argentina há um 28 dias, Javier Milei foi vaiado neste domingo (17), em eleição do Boca Juniors. Vale lembrar que o mandatário argentino é também sócio do clube mais popular do país vizinho. Assim, tem direito a voto.

Milei ouviu gritos de “ladrão” e muitas críticas aos nomes que o escolheu para compor a sua lista de ministérios. Vale lembrar ainda que o presidente já deu entrevista falando que chegou a torcer pelo River Plate, incluindo sobre o próprio Boca Juniors, na final da Libertadores de 2018.

Em uma rede social, Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, do próprio Boca e apoiador de Milei, criticou a postura dos torcedores do Boca Juniors.

“Que vergonha ver imagens de senhores que se dizem torcedores do Boca, quando na realidade são tremendamente mal-educados e não espontâneos, insultando o presidente da República em vez de festejar que ele vá votar pelo futuro do nosso querido clube. O que vimos, lamentavelmente, é o que vem passando com o Boca há quatro ano. Espero pelo futuro de nosso clube que isso termine hoje e mude de uma vez”, comentou Macri.

Macri, aliás, concorre novamente para ser presidente dos xeneizes. Ele compete com o desafeto Riquelme, que tenta a reeleição. Vale lembrar ainda que Milei revelou que se afastou do Boca Juniors justamente por causa da contratação do ex-meia, em 2013.

“Não quero torcer para um time que toma decisões populistas. Já basta viver em um país populista. Para mim, foi um péssimo jogador, uma das maiores mentiras do futebol argentino. Assim, me tornei anti-Boca”, contou Milei, em entrevista ao jornal “El País”, há alguns anos.

