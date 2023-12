Flamengo vence o Botafogo e é campeão da Copinha Feminina

Com vitória de 2 a 0 sobre o Botafogo, o Flamengo sagrou-se campeão da primeira edição da Copinha Feminina, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A final foi neste domingo (17) no Estádio do Canindé, da Portuguesa, na capital paulista. Mariana, artilheira da equipe na temporada, e Pimenta, marcaram os gols que deram o título ao Rubro-Negro.

O jogo

Aos nove minutos, a lateral Kemilly, do Botafogo, foi expulsa por uma falta dura em Louvain. Assim, com uma jogadora a mais, o cenário ficou positivo para o Flamengo logo no início do jogo. No entanto, o Fla sofreu demais com a retranca botafoguense. Nos acréscimos, porém, Gica aproveitou cruzamento na área e cabeceou no travessão. Foi a melhor chance criada pelo time rubro-negro no primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Flamengo seguiu trocando passes no ataque. Aos 11, Letícia avançou pela esquerda e bateu colocado. A goleira alvinegra se esticou toda para fazer a defesa. Na sequência, o Flamengo, enfim, abriu o marcador. Após escanteio na área, Gica deu passe de cabeça para Mariana, que cabeceou livre para colocar as rubro-negras em vantagem: 1 a 0.

Na reta final, o Botafogo buscou o empate, mas a defesa rubro-negra se comportou bem e conseguia afastar o perigo. Nos acréscimos, Pimenta recebeu pela direita e bateu para o gol sem goleira, mas a defesa conseguiu cortar.Em seguida, o Flamengo marcou o segundo gol para sacramentar o título. Após cobrança de falta no lado esquerdo da área, Pimenta se antecipou à marcação e deu um peixinho para garantir a conquista.