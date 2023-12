América-MG recusa proposta do São Paulo por meia argentino

A proposta do São Paulo pelo meia argentino Emmanuel Martínez não agradou ao presidente da SAF do América-MG, clube do jogador. Marcus Salum disse que o valor oferecido pelo clube paulista era baixo e fora da realidade.

Assim, a negociação entre os clubes esfriou e Emmanuel Martínez deverá mesmo permanecer no Coelho. A não ser que a diretoria do São Paulo suba os valores. Dessa forma, os mineiros voltariam a conversar sobre o negócio.

“O São Paulo demonstrou interesse, mas fez uma proposta muito baixa e nós negamos. O cara que quiser comprar qualquer jogador nosso tem que fazer uma proposta decente. Se a proposta for boa, eu não sou burro de não vender”, disse Marcus Salum à Rádio Itatiaia.

Marcus Salum parece ter ficado ofendido com o valor oferecido pelo jogador argentino. O dirigente do clube, afinal, ainda exigiu respeito ao América-MG. Salum referiu-se a qual um que pretender fazer negócio com o clube.

“O São Paulo ofereceu 600 mil dólares (R$ 2,9 milhões na cotação atual) mais um jogador, um goleiro. Quem você compra com 600 mil dólares hoje em dia? Ninguém. As pessoas têm que respeitar o América-MG. Todo mundo quer comprar na bacia das almas, e ninguém compra”, afirmou o dirigente.