Riquelme é eleito presidente do Boca Juniors

Juan Román Riquelme, ex-jogador do Boca Juniors e ídolo da torcida, é o novo presidente do clube. Candidato apoiado pela atual diretoria, ele derrotou Andrés Ibarra numa eleição histórica. Riquelme teve 43,3 mil votos.

Esta pode ser considerada a maior eleição do futebol argentino, sendo também apontada como a segundo maior no mundo. A eleição de Sandro Rosell no Barcelona em 2010, porém, com 57 mil votos, é considerada a maior do mundo.

Riquelme terá um mandato até o fim do ano de 2027. Ele já era vice de futebol da gestão de Jorge Ameal, que permaneceu na chapa. Ele, porém, apenas trocou de cargo e será vice de futebol na próxima gestão.

A eleição teve muita polêmicas e trocas de farpas entre os lados em disputa. A eleição estava marcada para o dia 3 de dezembro, mas foi suspensa pela Justiça. Isso porque a oposição fez denúncias de irregularidades de mais de 13 mil associados com direito a voto.

Em seguida a Justiça autorizou a eleição. Porém, os sócios sob suspeita seguirão em investigação. Eles votaram em urnas separadas. O caso seguirá na Justiça e pode ocasionar reviravoltas, mesmo com o resultado definido a favor de Riquelme.

Correligionário e apoiador da candidatura de Andrés Ibarra e Mauricio Macri, o presidente da Argentina, Javier Milei, sócio do Boca, compareceu para votar. Ele, porém, foi muito hostilizado pelos torcedores e deixou o local escoltado por seguranças.

