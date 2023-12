Uefa define os duelos das oitavas de final da Champions League

A UEFA definiu nesta segunda-feira (18), os confrontos das oitavas de final da Champions League. O sorteio aconteceu em Nyon, na Suíça. As partidas serão realizadas nos dias 13,14, 20 e 21 de fevereiro, com os jogos de ida, e nos dias 5, 6, 12 e 13 de março, com as partidas de volta. Aliás, a final da competição será em Wembley, Londres, no dia 1º de junho.

Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad ficaram no pote 1, como líderes de seus grupos. Por outro lado, Copenhagen, Inter de Milão, Lazio, Napoli, Porto, PSG, PSV e RB Leipzig estiveram no pote 2, das equipes que ficaram em segundo lugar em suas chaves.

Como destaque teremos o atual campeão espanhol, Barcelona, encarando o campeão italiano, o Napoli. A primeira partida acontece em Nápoles, com o jogo decisivo acontecendo na Catalunha. Além disso, também promete termos um bom jogo no duelo entre o Porto, de Portugal, contra o Arsenal, da Inglaterra.

Contudo, o que mais chamou a atenção foi o Paris Saint-Germain. Conhecido como ”azarado” nos sorteios da UEFA, o atual campeão francês se classificou em segundo e tinha grande chances de encarar um ”bicho-papão” nas oitavas de final. Entretanto, os franceses terão a Real Sociedad, da Espanha.

Veja os confrontos da Champions:

FC Porto (POR) x Arsenal (ING)

Napoli (ITA) x Barcelona (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) x Real Sociedad (ESP)

Inter de Milão (ITA) x Atlético de Madrid (ESP)

PSV (HOL) x Borussia Dortmund (ALE)

Lazio (ITA) x Bayern de Munique (ALE)

Copenhague (DIN) x Manchester City (ING)

RB Leipzig (ALE) x Real Madrid (ESP)

