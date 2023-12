Botafogo tem interesse e marca reunião com Grêmio por Ferreira

O Botafogo está no mercado em busca de reforços após definir algumas saídas do atual elenco para o ano que vem. Aliás, dentre as opções, um alvo específico no setor ofensivo chamou a atenção da diretoria: Ferreira, que está deixando o Grêmio. Por lá, tem contrato até dezembro de 2024, mas não fica de olho na próxima temporada. No entanto, o São Paulo vem forte na concorrência pelo jogador de 25 anos.





O Alvinegro chegou a marcar uma reunião com os dirigentes do clube de Porto Alegre e ficará por dentro dos valores para contar com o atleta. De acordo com o repórter Rafael Emiliano, do “Avante Meu Tricolor”, o encontro entre as partes acontecerá já nesta segunda-feira (18) e, portanto, pode intensificar as negociações. O técnico Tiago Nunes participa, inclusive, das decisões de investidas por contratações.

Por ser atacante pelo lado esquerdo, a chegada de Ferreira viria em boa hora ao Botafogo. Afinal, durante a temporada, Victor Sá e Luis Henrique eram as principais alternativas do grupo no setor, revezando entre titularidade e reserva. Porém, o segundo tem seu vínculo por empréstimo com o Glorioso terminando neste mês e não vai renovar. Assim, retorna ao Olympique de Marselha, da França, abrindo brecha no elenco.

Botafogo observa mais setores

Além disso, o Botafogo passou a enxergar o sistema defensivo como uma das prioridades para atacar o mercado. Isso porque Di Placido é outro nome que também não fica na próxima temporada. Bem como ele, o clube ainda deve concretizar as saídas de Perri e Adryelson ao Lyon, da França, clube cujo acionista majoritário também é John Textor, proprietário da SAF do Alvinegro. O goleiro e o zagueiro chegaram à Seleção por conta das boas atuações no Campeonato Brasileiro.

