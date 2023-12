Trio do Vasco se recupera das lesões e estará à disposição para o Carioca

O Vasco começou o planejamento de olho em 2024 e segue em busca de contratações para o elenco. Mas três jogadores do atual grupo, que sofreram lesões, serão as primeiras novidades do ano que vem. Afinal, De Lucca, Marlon Gomes e Erick Marcus terminaram o Campeonato Brasileiro sem condições físicas, porém alguns deles seguiram trabalhando no CT Moacyr Barbosa, como forma de antecipar a preparação.





Assim, o trio estará à disposição do técnico Ramón Díaz na reapresentação dos atletas, que será em 7 de janeiro. Todos estão sob contrato. O objetivo da diretoria e da comissão é contar com todos na retomada das atividades e aumentar ainda mais o nível dos treinamentos. Uma outra surpresa, aliás, pode ser Souza: ele está livre no mercado após rescindir com o Beijing Guoan, da China, e vem se recuperando fisicamente. O volante, cria da base, está com 35 anos e tem o desejo de retornar. As negociações estão andamento.

Tipos de lesões de cada um

De Lucca chegou ao Vasco no começo da reformulação para 2023, no retorno à Série A. Com Mauricio Barbieri, fez apenas quatro jogos pelo clube e, em março, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde então, ficou fora dos gramados. Por outro lado, Erick Marcus teve lesão muscular na coxa direita, no clássico contra o Botafogo, pela 32ª rodada. A partir daí, foi ausência até o fim da competição.

A situação de Marlon Gomes, no entanto, apresentou menor gravidade em relação aos demais. Afinal, o meia sofreu leve entorse no joelho direito, no primeiro tempo do último jogo, contra o Bragantino, em São Januário. Ele saiu de campo para avaliação dos médicos, tentou voltar à partida, mas acabou sendo substituído por precaução. Apesar disso, não preocupa e se reapresentará junto ao restante do elenco.

