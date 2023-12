Uefa define os oito confrontos dos playoffs da Liga Europa

Depois da Champions League, a Liga Europa conheceu os seus oito confrontos do mata-mata, no sorteio da Uefa, realizado, nesta segunda-feira (18), em Nyon, na Suíça. No entanto, o segundo torneio mais importante do Velho Continente ainda não está nas oitavas de final.

As partidas serão realizados nos dias 15 e 24 de fevereiro de 2024, de acordo com a entidade máxima do futebol europeu. Os classificados se juntam aos líderes dos grupos da primeira fase da Liga Europa.

Assim, West Ham (ING), Brighton (ING), Rangers (ESC), Atalanta (ITA), Liverpool (ING), Villarreal (ESP), Slavia Praga (CZE) e Bayer Leverkusen (ALE) aguardam o desfecho destes playoffs e vão acompanhar os oito choques da Liga Europa de camarote.

Atual campeão e dono do maior número de títulos da competição (7), o Sevilla, desta vez, não está no páreo. Ou seja, a taça está em aberto.

Vamos, então, aos duelos desta fase da Liga Europa

Feynoord (HOL) x Roma (ITA)

Milan (ITA) x Rennes (FRA)

Lens (FRA) x Freiburg (ALE)

Young Boys (SUI) x Sporting (POR)

Benfica (POR) x Toulouse (ALE)

Braga (POR) x Qarabag (AZE)

Galatasaray (TUR) x Sparta Praga (CZE)

Shakhtar Donetsk (UCR) x Olympique de Marselha (FRA)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.