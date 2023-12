Veja como ficou a 1ª fase do mata-mata final da Liga Conferência

Depois da Champions League e da Liga Europa, a Uefa definiu, por intermédio de um sorteio, os confrontos da primeira fase do mata-mata final da Liga Conferência. O evento de gala ocorreu, nesta segunda-feira (18), em Nyon, na França.

A configuração desta fase do torneio prevê, para os dias 15 e 22 de fevereiro, os duelos entre os segundos colocados da fase de grupos da Conferência e os terceiros colocados nas chaves da Liga Europa. Segundo o regulamento da Uefa, times do mesmo país não podem se enfrentar.

Já os primeiros colocado da Conferência aguardam, de camarote, os desfecho do mata-mata, para iniciarem, enfim, as oitavas de final. Estão, neste bolo, as seguintes equipes. A saber: Aston Villa (ING), Brugge (BEL), Fenerbahçe (TUR), Fiorentina (ITA), Lille (FRA), Maccabi Tel Aviv (ISR), PAOK (GRE) e Viktoria Plzen (CZE).

Definidas, também, por sorteio, as oitavas, de acordo com o calendário da Uefa, serão realizados nos dias 7 e 14 de março.

Confira, abaixo, no entanto, como ficaram os oito confrontos do mata-mata prévio às oitavas

Slovan Bratislava (SVK) x Sturm Graz (AUT)

Ludogorets (BUL) x Servette (SUI)

Eintracht Frankfurt (ALE) x Union Saint-Gilloise (BEL)

Dinamo de Zagreb (CRO) x Betis (ESP)

Ferencváros (HUN) x Olympiacos (GRE)

Bodo/Glimt (NOR) x Ajax (HOL)

Legia Varsóvia (POL) x Molde (NOR)

Gent (BEL) x Maccabi Haifa (ISR)

*Os times da esquerda definem a série em casa

