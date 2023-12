Vasco dá início a projeto e sonha em ter Coutinho entre meio de 2024 e 2025

O projeto para ter Philippe Coutinho de volta ao Vasco está em fase inicial, mas é para o futuro. O clube trabalha com uma data entre o meio de 2024 e o meio de 2025. Membros da diretoria da SAF, além de Pedrinho, presidente associativo eleito, começaram a discutir o caso e fizeram contatos com agentes e com o próprio meia-atacante. No entanto, definir a situação é impossível no momento e demanda paciência.

Os obstáculos são o contrato de empréstimo que o jogador tem o Al Duhail, do Qatar, até o próximo mês de junho e, claro, o fato de pertencer ao Aston Villa, que pagou ao Barcelona 20 milhões de euros (cerca de R$ 108 mihões na época) para tê-lo em 2022. Após algumas lesões, os ingleses decidiram ceder Coutinho para que recuperasse seu futebol antes de regressar à Premier League com mais confiança. Ainda há, portanto, a expectativa de contar com ele. Aliás, o vínculo com o Villa vai até 2026.

Por parte do craque, de 31 anos, há o desejo de voltar ao Brasil eventualmente. Só que não é uma decisão clara agora, pela questão financeira e da esperança de entregar mais no Aston Villa, onde foi muito bem na primeira temporada (por empréstimo, em 2021). Ele está atento à evolução do Vasco com a SAF e vê com muitos bons olhos defender a camisa cruz-maltina novamente. Assim como fez Alex Teixeira e também deve acontecer com o volante Souza, ambos seus amigos pessoais desde que subiu para o profissional, em 2009.

Geração quer voltar ao Vasco

Ambos, por sinal, já falaram com o jogador em momentos distintos. Há um grupo de crias da base vascaína que se movimenta desde antes da pandemia para tentar estar em São Januário mais uma vez. Também participaram dele nomes como o atacante Alan Kardec e o volante Allan, outro que vem sendo ventilado no mercado. Aos 32, ele defende o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

No caso de Coutinho, o Vasco permanece monitorando, em busca de encontrar um composição, e ganhou um trunfo recente: Alexandre Mattos. Com ótimo relacionamento no mercado, o novo diretor de futebol quer ajudar no projeto, mas entende que a urgência, agora, é montar o elenco para janeiro. A SAF e Pedrinho apostam que o executivo pode ser essencial para concretizar o sonho.

Como está Coutinho hoje?

O meia-atacante vem jogando com frequência pelo Al Duhail e, inclusive, marcou gols importantes, tanto no campeonato local, quando na Liga dos Campeões da Ásia. Dois deles, aliás, contra o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, há pouco mais de um mês.

Outro fator que pesa em uma possível transação é que os catari estão pagando 100% do salário do jogador. Ou seja, fizeram um investimento multimilionário em setembro e não estão dispostos a liberá-lo. O clube, entretanto, está em quinto lugar, a doze pontos do líder Al-Saad, e dificilmente levará o título nacional desta temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.