Fluminense é o favorito contra o Al Ahly na semifinal do Mundial?

Nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), o Fluminense estreia no Mundial de Clubes enfrentando o Al Ahly. Será a primeira vez que o Tricolor disputa esta competição (embora há anos lute na Fifa para que ela considere a Copa Rio de 1952, torneio que o Tricolor ganhou, um Mundial). No programa Terrabolistas, os especialistas do Terra analisaram o que esperar do Flu contra os egípcios.

Todos acreditam que a cautela é importante. Afinal, se o Fluminense é um novato no torneio, o Al Ahly está jogando a sua nona edição. Além disso, vem de vitória sobre o Ittihad nas quartas. E não fez feio nos últimos três anos, endurecendo contra Palmeiras e Flamengo.

“Já foi tempo que a semifinal era apenas protocolar para os times sul-americanos. Nos últimos dez anos, o campeão da Libertadores caiu na semifinal cinco vezes. Claro que o Fluminense tem melhores jogadores, mas a experiência na competição é do Al Ahly. Os egípcios se mostraram muito organizados contra o Ittihad. O Fluminense terá um desafio tático pela frente, pois pegará um time de contra-ataques. Mas vejo os cariocas superiores ao Al Ahly” disse Elcio Mendonça.

Novidade tática?

Leandro Chaves diz que o torcedor não verá um Fluminense muito diferente do que todos conhecem:

“Não imagino que vá mudar o seu estilo, Vai priorizar a bola e ser agudo nesta estreia”.

Aline Küller afirma que, diferentemente dos últimos brasileiros que foram ao Mundial, o Tricolor carioca teve uma grande vantagem: um bom período para se preparar para a competição.

“A grande vantagem é este tempo de preparação. Ganhou a Libertadores no início de novembro e, como não corria risco no Brasileiro, Diniz teve um mês para pensar no Mundial. Bem diferente dos brasileiros na últimas três edições (NR: duas com o Palmeiras e uma com o Flamengo). Ou já partiam logo para a competição ou, como no caso do Flamengo, que o Mundial foi no início da temporada, com o time frio e técnico novo”

Super Fluminense dos ‘velhinhos’

Os terrabolistas consideram que, embora tenha um time com vários jogadores na casa ou acima dos 30 anos, o Fluminense tem um estilo de jogo que facilita o trabalho dos “velhinhos”.

“O time é muito compacto. Usa poucos espaços do campo, poucos deslocamentos. Assim, os “velhos” rendem. Marcelo, por exemplo, tem liberdade total para estar onde quiser. O que faz sentido, pois um jogador com a técnica dele não pode ficar preso na lateral. Muitas vezes vira um meia, um atacante. Além disso, Diniz roda o time no segundo tempo. Ele deixa garotos como Alexsander e John Kennedy para entrarem na etapa final quando alguns cansam” , disse Elcio Mendonça.

Um veterano que recebeu atenção especial dos terrabolistas no programa desta segunda-feira foi o goleiro Fabio. Afinal, ao entrar em campo contra o supercampeão africano, se torna, aos 43 anos, o atleta mais velho a jogar o Mundial. E fazendo isso em altíssimo nível.

“Fábio é campeão de quase tudo, falta o Mundial. Tem 43 anos, mas se prepara muito, não se envolve em polêmica, ninguém sabe a vida pessoal É o jogador discreto que resolve em campo. Nem sonha em se aposentar e tem tudo para seguir por vários anos se tornar o mais experiente da história jogando com regularidade!”, Lembrou Glauco Lopes.

Renovação para 2024

Mas todos os participantes do Terrabolistas desta segunda-feira são unânimes. O Fluminense, hoje, é muito forte. Mas é impensável manter o alto nível sem um fator importante e que pode ser resumido na afirmação de Leandro Chaves.

“É um ótimo elenco. Mas é velho e indica que precisa de uma renovação. Um oxigênio novo para o anos de 2024, pois este não é um time para mais duas temporadas. E Diniz exige muito dos jogadores”, disse Leandro Chaves.

Entretanto, isso é pra pensar para depois do Natal. visando a temporada de 2024. Afinal, nesta segunda-feira e, se tudo der certo em poucos dias, na final, provavelmente contra o Manchester City, o foco é o Mundial. Que venha o título!

Terrabolistas

O Terrabolistas é um dos destaques da programação do Terra. Você pode acompanhar ao vivo às segundas-feiras, às 10h (de Brasília) ou quando quiser, pelo youtube. O programa completo desta segunda-feira (18/12) você pode acompanhar clicando abaixo.