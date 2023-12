Borussia Dortmund x Mainz: escalações e onde assistir

Borussia Dortmund e Mainz se enfrentam nesta terça-feira (19), no Signal Iduna Park, às 16h30 (de Brasília), pela 16ª rodada desta edição do Campeonato Alemão. No mesmo horário, Hoffenheim e Darmstadt medem forças. Ainda nesta data, a bola rola, às 14h30, para Werder Bremen e RB Leipzig. Aliás, esta é a última jornada de 2023.

Como chega o Borussia Dortmund?

O Dortmund pretende contar com um Westfalenstadion lotado para celebrar, de forma tranquila, o Natal. No entanto, mesmo vencendo, a equipe do pitoresco Vale do Ruhr não entra no G4, afinal, ocupa a quinta colocação, com 26 pontos. O Stuttgart, quarto, soma 31.

Um bom presente de Natal para a Muralha Amarela é o retorno do zagueiro Hummels, suspenso na última rodada. Porém, o técnico Edin Terzic terá algumas dores de cabeça, pois Ryerson e Moukouko estão lesionados enquanto Adeyemi é dúvida.

Com suas interrogações, o Dortmund vai a campo com a seguinte formação. A saber: Kobel; Wolf, Schlotterbeck, Hummels e Bensbaini; Emre Can; Sabitzer, Bynoe-Gittens e Reus; Malen e Füllkrug.

Como chega o Mainz?

Se o Borussia Dortmund está preocupado com o Natal, o Mainz, então, está desesperado. Assim, o time ocupa a penúltima colocação do Alemão, com apenas nove pontos em 15 compromissos. Só venceu apenas uma vez em toda a Bundesliga 2023/24.

Jan Siewert, técnico da equipe, tem uma missão quase impossível. Além de roubar pontos do Dortmund em pleno Vale do Ruhr, ele terá de escalar o Mainz diante de seis jogadores lesionados e ainda mais três nomes que podem ficar no departamento médico.

Um esboço do Mainz ficou com a seguinte formação: Batz; Danny da Costa, van den Berg, Bell e Mwene; Krauss e Papela; Burkardt, Gruda e Jae-Sung Lee; Ajorque.

Onde assistir?

O Onefootball transmite a partida

Campeonato Alemão – Rodada 16

Terça (19/12)

Werder Bremen x RB Leipzig – 14h30

Borussia Dortmund x Mainz – 16h30

Hoffenheim x Darmstadt – 16h30

Quarta (20/12)

Union Berlin x Colonia – 14h30

Bayer Leverkusen x Bochum – 16h30

Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach – 16h30

Wolfsburg x Bayern de Munique – 16h30

Stuttgart x Augsburg – 16h30

Heidenheim x Freiburg – 16h30

