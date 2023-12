Apesar do assédio, Internacional quer Mauricio até o meio de 2024

Mais do que trazer novos jogadores e definir saídas, o Internacional pretende também manter as suas principais peças para a próxima temporada. É o caso, por exemplo, de Mauricio, que vem recebendo sondagens de clubes do Brasil e do exterior. O meia de 22 anos, aliás, é peça fundamental no esquema do técnico Eduardo Coudet e a diretoria quer segurá-lo em Porto Alegre, ao menos, até junho ou julho.

Isso porque o Colorado entende, no momento, não estar passando aperto financeiro, o que obrigaria o clube a negociar o atleta ainda nesta época. No entanto, com a venda encaminha de Johnny ao Real Betis, da Espanha, o montante da operação encheria os cofres, dando maior tranquilidade. Além disso, recebeu R$ 100 milhões por assinar com a Liga Forte União, antiga Liga Forte do Futebol.

Assim, a tendência é que Mauricio só deixe o Internacional em caso de proposta acima dos padrões, a chamada “oferta irrecusável”. Nas últimas semanas, ele teve sondagens do Bragantino, Atalanta, da Itália, e Charlotte FC, dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer (MLS). Mas a diretoria se mantém firme em priorizar a permanência do jogador, que soma 11 gols e 11 assistências em 2023.

