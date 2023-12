Corinthians vende atacante Felipe Augusto a clube belga

O Corinthians concretizou a saída do centroavante Felipe Augusto para o futebol belga. O clube paulista vendeu o jogador ao Cercle Brugge por três milhões de euros (o equivalente a R$ 16 milhões na cotação atual) por 80% dos seus direitos econômicos. O atacante de 19 anos viaja para a Europa no começo de 2024 para se apresentar ao seu novo clube. O Timão deve preservar 20% dos direitos no esquema de mais valia – lucro de venda e revenda.

Afinal, o planejamento dos paulistas é ganhar mais dinheiro em uma nova transferência de Felipe para outra equipe. O jovem atacante, que é representado por Giuliano Bertolucci, tinha contrato com o Corinthians até maio de 2026. No entanto, ele não era a primeira opção do técnico Mano Menezes no banco de reservas. Assim, o treinador deu o aval para a venda do jogador.

O comandante e o novo presidente do clube, Augusto Melo, lideram o planejamento para 2024. Inclusive, com uma intensa reformulação na qual, além da saída de Felipe Augusto, houve a confirmação que outros atletas não farão mais parte do elenco. Os zagueiros Gil e Bruno Méndez, os meio-campistas Cantillo, Giuliano e Renato Augusto ficaram fora dos planos. Já o lateral-esquerdo Fábio Santos se despediu dos gramados.

Corinthians com apenas um centroavante

Deste modo, no atual cenário, Mano Menezes conta apenas com Yuri Alberto para a função de centroavante.

Felipe Augusto teve sua primeira oportunidade no profissional em 2021, mas passou a ter sua maior sequência nesta temporada com a chegada de Vanderlei Luxemburgo. Em 2023, o jovem atacante entrou em campo 21 vezes e anotou dois gols. O primeiro na vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool, do Uruguai, pela fase de grupos da Libertadores. O outro garantiu o triunfo sobre o Universitário do Peru, nos play-offs da Sul-Americana.

