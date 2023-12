Neymar tenta reatar com Bruna Biancardi

O atacante Neymar, da Seleção Brasileira e do Al-Hilal, aparentemente está cansado da vida de solteiro. Isso porque o jogador tenta reatar o noivado com a influenciadora Bruna Biancardi. O perfil do Instagram “Condomínio da Fifi” antecipou a informação.





De acordo com a página, um dos primeiros indícios que o casal pode voltar é que eles passaram o fim de semana juntos, no Guarujá, no litoral de São Paulo. Mavie também esteve no local com os pais.

Além disso, outro vídeo que viralizou nas redes sociais foi Neymar, Bruna e Mavie em direção ao helicóptero que levaria a família de volta a capital paulista. Neymar atendeu algumas pessoas e tirou fotos com fãs.

Ainda de acordo com a publicação, Neymar estaria tentando reunir as famílias para, juntos, passarem o primeiro Natal com Mavie.

Algumas pessoas que se empenham em seguir o casal entendem que Bruna Biancardi não vai dar nova chance para Neymar. Aliás, a influenciadora passou por momentos complicados, de grande exposição, com as festas e polêmicas do jogador. Tudo enquanto estava grávida.

As especulações sobre o término do relacionamento entre Neymar e Biancardi já acontecem há mais tempo. No entanto, no dia 28 de novembro, a influenciadora confirmou o fim em uma publicação nas redes sociais. Na ocasião, ela reforçou o fim do noivado e disse que gostaria de ser vinculada ao camisa 10 apenas em assuntos relacionados à pequena Mavie.

