Polícia investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca

A Polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca. O ex-jogador não é visto desde domingo (17), quando esteve em um evento na Neo Química Arena. Segundo os policiais, o carro do ídolo do Corinthians foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.

Aliás, o veículo acabou levado para a delegacia da cidade. Além disso, ao checar a placa, os policiais identificaram que o carro pertencia a uma empresa ligada a Marcelinho Carioca.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Além das delegacias da capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço do ex-jogador. A Divisão Antissequestro também está de prontidão, afinal, as autoridades trabalham com a possibilidade de sequestro.

Aliás, na manhã desta segunda-feira (18), duas pessoas foram detidas no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista, suspeitas de envolvimento com o caso. Assim, as investigações devem seguir durante o dia. Até agora, não houve sequer um pedido de resgaste pelo ex-jogador.

