Santos dá sinal positivo para pagar multa e se aproxima de Carille

O Santos está muito próximo de fechar a contratação de Fábio Carille para ser o novo técnico da equipe em 2024. O Peixe deu sinal positivo para pagar a multa de quase 1,5 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,4 milhões) junto ao V-Varen Nagasaki. Ambas as partes ficaram perto de concretizar a negociação após as conversas evoluírem nos últimos dias.

O Alvinegro Praiano já possuía o “ok” do treinador, que solicitou que o Santos procurasse o clube japonês para tratar sobre o pagamento da multa rescisória. Com o aval, os dois lados já trocam envios das notas contratuais com o objetivo de agilizar o anúncio oficial. Com a confirmação, Carille será, então, nome fundamental no planejamento do Alvinegro Praiano para 2024.

Com a queda para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro, o Peixe não conta com dinheiro em caixa. Afinal, entrou em grave crise financeira e teve que realizar uma reformulação do elenco, com redução da folha salarial. O novo presidente do clube, Marcelo Teixeira, identificou que a melhor alternativa era parcelar o pagamento da multa.

O empresário de Fábio Carille, Paulo Pitombeira, foi o responsável por intermediar a negociação com os japoneses. Em seguida, o agente entrou em contato com o mandatário do Santos para convencê-lo do pagamento da multa.

Retorno ao Santos

Caso haja a concretização das tratativas, Fábio Carille dará início a sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano. Anteriormente, o comandante trabalhou no Peixe entre 2021 e 2022. Ao todo, foram 25 partidas e apenas nove vitórias, além de nove empates e sete derrotas. Ele era o plano B do clube para o cargo de treinador e se tornou a prioridade após as negociações com Thiago Carpini não terem dado certo.

