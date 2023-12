Advogado afirma à Polícia que Marcelinho Carioca foi sequestrado

A Polícia de São Paulo investiga o desaparecimento de Marcelinho Carioca. O ex-jogador não é visto desde domingo (17), quando esteve em um evento na Neo Química Arena. Segundo os policiais, o carro do ídolo do Corinthians foi encontrado abandonado em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.



Segundo a Polícia, o advogado do Marcelinho Carioca disse que ele teria sido sequestrado após sair com uma mulher que conheceu durante o show do Thiaguinho, no Tardezinha, na Neo Química Arena. De acordo com o ”IG Esportes”, os sequestradores exigiram cerca de R$ 90 mil reias para libertar o ex-jogador.

“A Secretaria da Segurança Pública informa que um veículo foi localizado abandonado na região de Itaquaquecetuba. Um boletim de ocorrência está sendo registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos”, informou a Secretaria de Segurança Pública.

Além disso, o veículo do ex-jogador foi levado para a delegacia de Itaquaquecetuba enquanto acontece as investigações. Afinal, ao puxar a placa do carro, a polícia identificou que o veículo pertence a uma empresa de Marcelinho Carioca.

Nas delegacias da capital paulista, outras unidades policiais foram acionadas por causa do sumiço do ex-jogador. Aliás, a Divisão Antissequestro também está trabalhando no caso. Por fim, na manhã desta segunda-feira (18), duas pessoas foram detidas no 50° Distrito Policial, no Itaim Paulista, suspeitas de envolvimento com o caso.

