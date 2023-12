Com Washington, torcida do Fluminense faz festa antes do Mundial

Fluminense e Al Ahly se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 15h, pela semifinal do Mundial de Clubes. Assim, os tricolores presentes na Arábia Saudita fizeram questão de se aglomerar antes do jogo.

Dia de Fluminense no Mundial

Em Jeddah, alguns torcedores decidiram se concentrar em uma churrascaria brasileira antes do jogo. O restaurante, dessa forma, contou com cerca de 300 tricolores nesta segunda-feira (18). Aliás, algumas pessoas precisaram ficar do lado de fora do estabelecimento por conta da lotação do espaço.

Washington, que foi campeão do Brasileirão em 2010 e participou do vice-campeonato da Libertadores em 2008, também marcou presença no restaurante. O ex-jogador foi bem festejado no local e tirou fotos com muitos torcedores. O Coração Valente está presente na Arábia Saudita para acompanhar os jogadores tricolores no Mundial de Clubes

O vencedor do jogo entre Fluminense e Al Ahly encara o ganhador do confronto entre Manchester City e Urawa Reds, que se enfrentam nesta terça-feira (19). A final do Mundial está marcada para acontecer na próxima sexta-feira (22).

