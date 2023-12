Corinthians e Benfica fecham acordo pelo zagueiro Lucas Veríssimo

Final feliz! Corinthians e Benfica chegaram a um acordo na negociação pelo zagueiro Lucas Veríssimo. Assim, o defensor vai assinar um vínculo por quatro temporadas com o clube paulista. Segundo o “Meu Timão”, o Coringão vai desembolsar oito milhões de euros (o equivalente a R$ 43 milhões na cotação atual) dividido em três parcelas anuais. O pagamento vai ocorrer na reta final dos próximos anos, momento em que o Corinthians recebe uma boa quantia das cotas de TV do Campeonato Brasileiro.

A primeira parcela será de dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) ao fim de 2024. Em seguida, mais duas parcelas de três milhões de euros (R$ 16,1 milhões) que serão pagas nos finais de 2025 e 2026. O Benfica, aliás, ainda tem de quitar a compra do zagueiro João Victor feita junto ao Corinthians, na metade de 2022. O clube português precisará depositar a última parcela de dois milhões de euros (R$ 10,7 milhões) entre março e abril do ano que vem.

Em um primeiro momento, o Timão não vai entrar em contato com os Encarnados para descartar receber esse valor. Na verdade, o clube paulista entende que com essa quantia será possível antecipar o pagamento da primeira parcela de Veríssimo. Posteriormente, ao final do próximo ano o Corinthians precisará angariar fundos para terminar de adquirir os direitos do zagueiro.

Veríssimo se tornará peça essencial na defesa do Corinthians

O defensor com vasta experiência no futebol ficou próximo de disputar a última edição da Copa do Mundo. Isso não ocorreu apenas porque ele sofreu uma grave lesão em um dos joelhos nos meses que antecederam o torneio. Com a saída de Gil e a aposentadoria de Fábio Santos, Veríssimo será o principal nome da defesa do Corinthians em 2024. Mano Menezes ainda terá como opção Caetano. Raul Gustavo deve ser reintegrado, e Robert Renan dificilmente retornará ao clube.

Lucas chegou ao Coringão na metade dessa temporada e rapidamente se tornou nome fundamental de Mano Menezes. Afinal, dos 22 jogos em que foi relacionado, ele foi titular em 18 deles. Inclusive, contribuiu com um gol no empate em 4 a 4 com o Grêmio no primeiro turno, além de duas assistências nas vitórias sobre o Imortal por 1 a 0 e Vasco por 4 a 2.

