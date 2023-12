André analisa preparação do Fluminense e projeta semifinal do Mundial

O Fluminense está na Arábia Saudita desde quarta-feira (13) e vem se preparando para disputa do Mundial de Clubes. Assim, André relembrou os dias de treinamento em Jeddah e afirmou que os jogadores tricolores estão prontos para semifinal.

Preparação do Fluminense para o Mundial

“O período de preparação aqui foi muito bom. Clima diferente, país totalmente diferente, além da questão do fuso horário, mas nosso time conseguiu se adaptar bem. Na verdade, o brasileiro sempre consegue ultrapassar situações difíceis. Nós estamos focados, concentrados e sabendo o que temos que fazer na partida. Foram quatro dias de treinamento muito forte, muito intenso e temos tudo para repetir o bom futebol que nossa equipe apresentou durante a temporada”, disse André em entrevista divulgada pelo site do clube.

“Os quatro dias foram suficientes para nos recuperarmos. Tivemos um ano muito desgastante, com toda a responsabilidade de ganharmos o título da Libertadores, mas conseguimos atingir o objetivo e, estar aqui, é uma premiação para este esforço. É como o Diniz sempre fala e pede, vamos entrar e oferecer o melhor de cada um em busca da vitória”, completou André.

Aliás, Fluminense e Al Ahly se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 15h, pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor do confronto mede forças contra o ganhador do jogo entre Manchester City e Urawa Reds. A final do Mundial de Clubes acontece na próxima sexta-feira (22).

