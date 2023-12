Felipe Melo relembra críticas ao lado esquerdo do Fluminense e rebate: ‘Seguimos’

O veterano Felipe Melo viveu uma inédita experiência no Fluminense em 2023. O técnico Fernando Diniz passou a improvisar o volante como zagueiro pelo lado esquerdo nesta temporada. Tal situação gerou diversas críticas, já que Marcelo atuou ao seu lado. No caso, as reclamações eram que, na teoria, o setor ficaria sem muita proteção e pouca mobilidade pela idade avançada dos dois.

No entanto, mesmo com essa limitação, a temporada foi vitoriosa para o Tricolor Carioca com o bicampeonato estadual e o inédito título da Libertadores. Assim, Felipe Melo utilizou o fator títulos para relembrar e rebater as críticas levantadas sobre o lado esquerdo da defesa.

“Eu lembro que quando começou a temporada o Diniz me deu a oportunidade lá em Lima para jogar, eu lembro das pessoas: “ih, o lado esquerdo não vai dar certo”. E foi assim na final do Carioca: “não vai dar certo” e foi assim em jogos decisivos. “É um lado muito vulnerável e os times vão jogar daquele lado”. E continua dessa maneira. Foi assim contra o River, contra o Flamengo, Argentinos Juniors, Boca. E a gente segue”, desabafou o veterano.

Fluminense ainda entra em campo na temporada

O Fluminense ainda tem compromisso em 2023. Os comandados de Fernando Diniz têm, pela frente, o Mundial de Clubes, em Jeddah, na Arábia Saudita. O time das Laranjeiras ganhou o direito de disputar o torneio com o título da Libertadores.

O Tricolor estreia na competição, nesta segunda-feira (18/12), em duelo com o Al-Ahly, do Egito, no King Abdullah, às 15h (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes. Caso não haja surpresas, Diniz deve escalar Felipe Melo e Marcelo como titulares.

