Neto de Rubens Minelli lança biografia do avô

A trajetória das grandes personalidades deve ser sempre ser Aprendemos com os que fizeram história antes de nós e ajudaram a pavimentar os nossos caminhos. É dessa forma que o neto de Rubens Minelli, lendário treinador do futebol brasileiro, enxergou a missão de escrever a biografia de seu avô, que será lançada oficialmente neste mês de dezembro.

O livro “Professor Rubens Minelli – A saga do Tetracampeão Brasileiro” (Editora Onze Cultural) tem a assinatura de Brunno Minelli de Moraes. Oficialmente, o lançamento deveria ter ocorrido no último dia 7 de novembro, com a presença do ex-técnico, mas um problema de saúde afastou a possibilidade. Semanas depois, no último dia 23, Minelli morreu em São Paulo, aos 94 anos.

Mas se há um alento a Brunno, é que a homenagem feita por ele ao avô aconteceu ainda em vida. Isso porque, antes da publicação oficial chegar às suas mãos, o escritor imprimiu um exemplar por conta própria, e Rubens pode relembrar a sua longa e marcante história.

“Fazer essa homenagem para ele, em vida, sempre foi o meu objetivo principal. Ele sempre sonhou em ter a trajetória dele contada em um livro. Agradeço a Deus por ele ter tido a oportunidade de segurar o livro em mãos e lê-lo”, disse Bruno, que completou:

“Quando terminei de escrever, antes mesmo de o livro ser impresso pela Onze Cultural, por conta da idade avançada dele, resolvi imprimí-lo por conta própria. Ele ficou muito emocionado e, depois, me confidenciou que conseguiu reviver cada momento de sua carreira”

E os momentos não foram poucos. Minelli foi o primeiro treinador a conquistar o Campeonato Brasileiro três vezes consecutivas, por Internacional (1975 e 76) e São Paulo (1977). Ainda treinou Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Atlético-MG, Santos, e muitas outras equipes.

Minelli no top-10 da história

Minelli foi, reconhecidamente, um dos mais revolucionários treinadores do futebol brasileiro. Em enquete do Globo Esporte, em 2022, foi o oitavo melhor técnico da história do Brasil, em uma votação que contou com a participação de mais de 100 de seus colegas de profissão.

“Em um momento em que, muitas vezes, a capacidade dos treinadores brasileiros é colocada em xeque frente à chegada de técnicos estrangeiros, também extremamente competentes, contar a história do meu avô é algo a ser destacado. E poder mostrar que, na época dele, há mais de 50 anos, ele já era diferente dos demais na maneira de pensar futebol”, afirmou seu neto, que finalizou

“Ele viveu intensamente até os seus 94 anos. Ele era essa pessoa que se entregava de corpo e alma em tudo que fazia, e estava sempre preocupado com o próximo. A lição que ele deixa para o esporte e sobre a vida, é a de manter um equilíbrio, como ele sempre tentou fazer. Se dedicando e mantendo os lados em harmonia, a chance de êxito passa a ser muito maior”.

O lançamento oficial da biografia, infelizmente, não contará mais com a participação de Rubens Minelli. Mas o bom apreciador do futebol brasileiro terá a chance de encontrá-lo diversas vezes nas mais de 600 páginas de seu livro. Afinal, se a história dos grandes deve sempre ser contada, então, Minelli estará sempre presente.

