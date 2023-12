Astro do Manchester City tem mansão invadida e roubada na Bélgica

Uma das estrelas do Manchester City, o meia Kevin De Bruyne teve sua casa invadida, destruída e roubada por ladrões. O caso ocorreu no sábado (16), em Bolderberg, na Bélgica.

De acordo com a imprensa europeia, a esposa e os três filhos do casal não estavam no local no momento do crime. O jogador ressaltou que teve vários itens roubados no local, todavia, não detalhou quais foram.

De acordo com jornais locais, a casa é usada apenas em momentos pontuais, quando De Bruyne e seus familiares visitam a Bélgica.

A mansão do atleta tem 283 mil metros quadrados e foi adquirida por De Bruyne em 2015. O local, inclusive, passou por reforma e é, atualmente, toda feita de pedra branca natural. Além disso, tem espaço com piscina, jacuzzi e quadra de basquete.

Na dinâmica da invasão, os criminosos usaram uma escada e, assim, alcançaram o primeiro andar da casa. Depois, eles conseguiram entrar e efetuaram os roubos.

Aliás, De Bruyne ficou sabendo do ocorrido na Arábia Saudita, onde está com o Manchester City, que vai disputar o Mundial de Clubes pela primeira vez.

O atleta estava fora de combate desde o início da temporada quando lesionou o tendão.

Nesta terça-feira (19), o Manchester City enfrenta o Urawa Reds, do Japão, na semifinal do Mundial de Clubes. A expectativa é que o meia jogue.

