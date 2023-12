Após negativa por Junior Alonso, Vasco mira a contratação de Kuscevic, do Coritiba

Enquanto encontra barreira em busca de Junior Alonso, principal alvo para o setor defensivo para 2024, o Vasco vai atrás de outro nome. Trata-se de Kuscevic, chileno que veste as cores do Coritiba. Segundo o “Ge”, a diretoria do Coxa deu o aval para o estafe do zagueiro negociar com dirigentes cruz-maltinos. Os primeiros contatos já aconteceram.

No Coritiba desde fevereiro deste ano, quando foi vendido pelo Palmeiras por 1,2 milhão de dólares (R$ 6,3 milhões na cotação da época), Kuscevic tem contrato até o fim de 2026.

Com o time paranaense rebaixado para a Série B, o jogador de 27 anos entende que tem espaço em equipes que disputarão a elite do futebol brasileiro no próximo ano, como o Vasco. Em 2023, ele disputou 32 jogos com a camisa do time do Couto Pereira.

Carreira de Kuscevic

Com passagens pelas divisões de base do Real Madrid, o zagueiro, constantemente convocado para a sua seleção nacional, se profissionalizou na Universidad Católica, do Chile, em 2016. Posteriormente, em 2020, foi jogar no Palmeiras. Pelo Alviverde, conquistou os títulos da Copa do Brasil (2020), Libertadores (2020 e 2021), Paulistão (2022), Recopa Sul-Americana (2022) e Campeonato Brasileiro (2022).

Setor defensivo do Vasco: quem saí, quem fica e quem pode chegar

Além de ir atrás de reforços para a posição, o Vasco também busca resolver as situações de jogadores do atual elenco. Robson, que estava emprestado pelo Nice, da França, não atingiu meta estipulada por contrato e retorna ao país europeu. Em contrapartida, a diretoria já encaminha a renovação de Maicon, que terminou o ano como titular ao lado de Medel.

Enquanto isso, Junior Alonso segue sendo o grande alvo. Entretanto, as conversas com o Krasnodar, da Rússia, não avançaram. Os russos recusaram a primeira oferta vascaína. A ideia é que aceitem algo em torno de 8 milhões de euros (o equivalente, hoje, a R$ 43 milhões), que foi o valor que o clube pagou para contratar o paraguaio em 2022, quando Junior estava no Atlético.

