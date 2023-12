Planejamento para a próxima temporada: Emiliano Díaz posta foto no CT do Vasco

2024 é logo ali! Enquanto os jogadores curtem as férias de fim de ano, o estafe do Vasco já se organiza para a próxima temporada. Nesta segunda-feira (18), Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón Díaz, após retornar de viagem, foi ao centro de treinamento Moacyr Barbosa. O argentino registrou a sua chegada ao local em sua conta no Instagram.

Em seu primeiro dia de trabalho após período de recesso, Emiliano irá se reunir com Alexandre Mattos para tratar do planejamento do time carioca. Vale destacar que Mattos, novo diretor de futebol do Vasco, chegou ao Gigante da Colina na semana passada.

Após esses dias no Brasil, Emiliano voltará ao seu país de origem para passar o Natal ao lado de familiares. Posteriormente, retornará ao Rio de Janeiro com o seu pai para, efetivamente, iniciar os trabalhos para 2024.

Com o fim da temporada de 2023, após o Vasco garantir a permanência na elite do futebol brasileiro, criou-se um temor na torcida cruz-maltina de uma possível saída da atual comissão técnica. Afinal, mesmo que o contrato de Ramón Díaz seja até o fim do ano que vem, o sucesso dos argentinos na reta final do Brasileirão chamou a atenção. Mas, para a felicidade dos vascaínos, eles ficam para o próximo ano. Quem garantiu foi o próprio Emiliano, que afirmou que eles estão confortáveis no Rio de Janeiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.