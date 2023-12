Santos conversa com o Palmeiras para carimbar o retorno de Jorge

O lateral-esquerdo Jorge tem a possibilidade de retornar ao Santos. O clube do litoral de São Paulo entrou em contato com o Palmeiras para abrir negociações por um empréstimo. Como o jogador está fora dos planos de Abel Ferreira, a sua saída pode ser facilitada, ainda mais porque seu vínculo é válido até 2025.

Entretanto, para lograr êxito, o Peixe terá que chegar a um acordo salarial com o Alviverde. Como o time da Vila Belmiro vai disputar a Série B, vai precisar fazer uma readequação da sua folha salarial na qual o teto gira em torno de R$ 350 mil. Jorge esteve emprestado ao Fluminense nesta temporada, mas sofreu uma lesão ligamentar e no menisco do joelho direito em fevereiro.

Desse modo, no Rio de Janeiro, ele acabou perdendo grande parte da temporada. Tanto que disputou apenas quatro partidas pelo Tricolor em 2023, todas pelo Campeonato Carioca. Ao todo, ele esteve em campo por 276 minutos, nos duelos com Nova Iguaçu, Boavista, Volta Redonda e Audax.

O lateral-esquerdo precisou passar por cirurgia para corrigir o problema e retornou aos treinos já em novembro. Assim, a tendência é a de que ele possa participar sem limitações da pré-temporada no próximo clube que defender.

Passagem anterior pelo Santos

Jorge já atuou pelo Santos em 2019, também por empréstimo, mas na época o atleta pertencia ao Mônaco, da França. Na oportunidade, teve passagem marcante pelo Peixe, com participação na campanha do vice-campeonato brasileiro.

O lateral-esquerdo disputou 35 jogos pela equipe paulista, sendo titular em 32 delas. Por lá, anotou dois gols e três assistências. Em seguida, retornou ao futebol europeu ao ficar valorizado com o bom desempenho, mas não conseguiu repeti-lo.

