Marcelinho reaparece após sequestro: ‘Saí com mulher casada’: Veja o vídeo

O ex-jogador Marcelinho Carioca reapareceu e se pronunciou, em vídeo nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (18). O comentarista esportivo confirmou o sequestro e que ficou em cativeiro.

Aparentemente machucado, com hematoma no olho esquerdo, o ex-atleta disse que estava no show e se envolveu com uma mulher casada. De acordo com Marcelinho, com marido dela descobriu e teria levado o casal de amantes para um cativeiro. Mas apenas após a declaração de Marcelinho dará para saber se no vídeo, que é verídico conforme a perícia, ele diz a verdade ou se a contar uma ocorreu uma história fantasiosa, a pedido dos marginais, para justificar o sequestro.

“Bem, gente, eu estava no show em Itaquera, curtindo lá um samba, e aí eu saí com uma mulher que é casada, fui saber depois. Aí o marido dela pegou, me sequestrou, me levou e esse foi o B.O.”, diz o ex-atleta, com a voz trêmula.

A mulher apareceu logo em seguida. Dessa forma, confirmou a história dita por Marcelinho Carioca. “Eu confirmo tudo que ele está falando. Eu sou casada, meu esposo pegou ele e colocou a gente em cativeiro”, disse a mulher.

Polícia encontra Marcelinho Carioca

A Polícia Civil informou há pouco que Marcelinho Carioca foi encontrado. Agora ele vai prestar depoimento e esclarecer detalhes. Há a informação de que familiares chegaram a pagar R$ 30 mil para liberar o jogador. O ex-jogador vai informa se realmente teve este pagamento para os criminosos.

