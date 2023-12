Vasco recebe contato do Vitória por goleiro Halls

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem interesse na contratação do goleiro Halls, do Vasco, atualmente a terceira opção ao setor. O clube baiano entrou em contato com intermediários do jogador de 24 anos para mostrar o projeto. Mas as negociações ainda estão em estágio inicial – o Cruz-Maltino sabe do desejo do Leão de Salvador e trata agora do modelo de aquisição, caso se concretize.

Aliás, uma das alternativas para fechar a operação seria a transferência livre do arqueiro. Nesse caso, o Gigante da Colina ainda manteria parcela dos seus direitos econômicos, até de olho em futura venda. Por outro lado, há a possibilidade de compra por parte dos nordestinos de forma definitiva, com estabelecimento de longo acordo.

Halls teve seu contrato renovado em setembro e acertou com o Vasco até dezembro de 2024. Antes, a extensão iria até março de 2024, o que fez o clube carioca se precaver da chance de perdê-lo de graça no mercado. Ele atuou apenas três vezes na temporada, todas como titular, em jogos do Campeonato Carioca: diante de Madureira, Botafogo e Audax. Foi vazado somente em uma oportunidades nas partidas.

Em março, o Vitória já havia levado Thiago Rodrigues, outro arqueiro da Colina, para disputar a Série B. Ele foi peça importante no acesso dos cariocas à elite, em 2022. No entanto, acabou se lesionando antes do início do Brasileiro desse ano e disputou só dois jogos pela equipe do Barradão. Lucas Arcanjo, então, tomou para si a condição de titular.

Sem espaço no Vasco

Apesar de atuar no Estadual, o terceiro goleiro do Cruz-Maltino sequer vislumbrou ter mais oportunidades depois. Afinal, Léo Jardim assumiu o posto na meta e se mostrou fundamental ao time na Série A. Tornou-se um dos destaques e não viu sua posição ser ameaçada nem mesmo por Ivan, reserva imediato e com situação indefinida ainda. O camisa 97 pertence ao Corinthians e estava no Zenit, da Rússia, antes de voltar ao Brasil.

