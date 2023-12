Urawa Reds x Manchester City: escalações e onde assistir

O segundo finalista do Mundial de Clubes será definido nesta terça-feira (19). O favorito Manchester City encara o Urawa Reds, do Japão, às 15h, pela semifinal do torneio da Fifa. O duelo que coloca frente a frente os campeões da Ásia e da Europa será disputado em jogo único no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita.

Como chega o Urawa Reds

Atual vencedor da Champions Asiática, o clube japonês terá um desfalque importante no Mundial de Clubes. Assim, Hiroki Sakai, um dos destaques da equipe, está fora por motivo de lesão.

Além disso, o histórico recente do time comandado pelo técnico Skorza não é dos melhores. O clube encerrou a temporada na quarta posição do Campeonato Japonês e acabou sendo eliminado nas oitavas de final da Copa do Imperador, com uma derrota por 3 a 0 para o Nagoya Grampus.

Como chega o Manchester City

Em busca do título inédito, o favorito Manchester City terá que superar os japoneses para assegurar a vaga na final. Embora não esteja na liderança da Premier League, o City vem de uma classificação para as oitavas da Champions após uma campanha de 100% de aproveitamento na fase de grupos. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola chega embalado para seguir escrevendo o nome do clube na história do futebol.

No entanto, o artilheiro Haaland segue como dúvida para o torneio. O atacante está sendo avaliado diariamente para tentar se recuperar de uma lesão no pé direito. Além disso, Kevin De Bruyne aparece como ausência confirmada para o jogo desta terça-feira.

Urawa Reds x Manchester City

Semifinal do Mundial de Clubes

Data e horário: terça-feira, 19/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita

Urawa Reds: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Höibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Punya; Koizumi e Kanté. Técnico: Maciej Skorza.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Gvardiol; Rico Lewis, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

Onde assistir: Globo (TV aberta), Cazé TV (Youtube), Globoplay e Fifa+ (streaming)

