Fluminense espetacular! Vence Al Ahly e está na final do Mundial

O Fluminense está na final do Mundial de Clubes! No Estádio Rei Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, nesta segunda-feira (18), o Tricolor das Laranjeiras venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Os heróis tricolores foram Jhon Arias e John Kennedy, que marcaram no segundo tempo. A grande decisão será na sexta-feira, às 15h (de Brasília).

O Fluminense saberá quem será o seu adversário na grande decisão na terça-feira. Afinal, às 15h, o Manchester City enfrenta o Urawa Red Diamonds, do Japão. Aliás, a partida também será no Estádio Rei Abdullah.

Primeiro tempo elétrico

O primeiro tempo no Estádio King Abdullah foi de grandes chances criadas para ambos os lados. Aliás, o jogo começou agitado, afinal, aos oito minutos Jhon Arias acertou um forte chute na trave do goleiro El Shenawy, após jogada individual de Keno. Posteriormente, o colombiano voltou a acertar a baliza aos 23′, desta vez após jogada ensaiada de escanteio, em chute que contou com desvio.

Por outro lado, o Al Ahly também teve duas grandes oportunidades de tirar o zero no placar. A primeira foi salva por Samuel Xavier, que afastou a bola perto da linha do gol. Posteriormente, foi a vez de Fábio fazer uma grande defesa em cabeçada de Kahraba. Dessa forma, não faltou fortes emoções na primeira etapa.

Fluminense, superior, faz os gols

O Fluminense voltou a todo vapor do intervalo e teve o amplo domínio da posse da bola. Em contrapartida, sofreu alguns sustos em saídas de contra-ataques do Al Ahly. Aos 17 minutos o time egípcio disparou ao ataque com El Shahat, que recebeu a bola com espaço pelo lado esquerdo do campo, mas parou em Fábio, que fez mais uma grande defesa.

O alívio tricolor veio aos 25 minutos. Afinal, Marcelo, após virada de jogo de Ganso, dominou com muita categoria, deu uma caneta e sofreu pênalti do camisa 10 Percy Tau. O colombiano Arias foi para a bola e converteu a cobrança. No lance seguinte ao gol tricolor, Fábio voltou a salvar a equipe brasileira. Assim, até o fim da partida, o atual campeão africano, que chegou nesta fase após eliminar o Al-Ittihad, se lançou ao ataque. Dessa forma, foi a vez do Fluminense jogar no contra-ataque. Foi assim, aliás, que o time de Diniz chegou ao segundo gol, com John Kennedy, aos 44′.

FLUMINENSE 2X0 AL AHLY

Semifinal do Mundial de Clubes

Data: 18/12/2023

Local: Estádio Rei Abdullah, Jeddah, na (ARA)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 37′ do 2°T), Nino, Felipe Melo (Marlon, 31′ do 2°T) e Marcelo (Diogo Barbosa, 35′ do 2°T); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy, 34′ do 2°T); Jhon Arias, Keno (Lima, 34′ do 2°T) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

AL AHLY: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdel Monem e Ali Maaloul; Emam Ashour (Rabia, 46′ do 2ºT), Marwan AStteya (El Solia, 46′ do 2ºT) e Tawfik (Mohamed Afsha, 30′ do 2°T); Percy Tau (Karim Fouad, 30′ do 2°T), El Shahat e Kahraba (Taher Mohamed, 30′ do 2°T). Técnico: Marcel Koller

Gols: Jhon Arias, 25’/2°T (1-0); John Kennedy, 44’/2°T (2-0)

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik e Tori Penso (EUA)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelo: Martinelli (FLU); Abdel Monem e Kahraba (AHL)

