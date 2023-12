Veja como os torcedores do Fluminense, nas Laranjeiras, comemoraram os gols

Nesta segunda-feira (18/12), em Jeddah, no Rei Abdullah, o Fluminense venceu o Al Ahly por 2 a 0, gols de Árias e John Kennedy, no segundo tempo. Com isso, garantiu a sua vaga na final do Mundial de Clubes. Agora, espera o vencedor de Manchester City x Urawa Red Diamonds para saber qual o seu rival na finalíssima desta sexta-feira.

A festa do Fluzão começou desde cedo. E durante o jogo, as Laranjeiras recebeu milhares de torcedores, que compareceram para a festa e para ver o duelo no telão. Veja como os torcedores comemoraram os gols.

Primeiramente, o gol de Árias, de pênalti.