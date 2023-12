Com muita festa, torcida do Fluminense celebra classificação na Casa das Laranjeiras

O Fluminense abriu o estádio de Laranjeiras para a torcida acompanhar a semifinal diante do Al Ahly, do Egito, pela semifinal do Mundial de Clubes. Em campo, o Tricolor encontrou dificuldades diante de um adversário organizado e que apostou na velocidade nas transições ofensivas. No entanto, subiu de produção no segundo tempo, venceu por 2 a 0 e está na final, levando a torcida à loucura em sua fan fest.

Antes do apito inicial, o telão chegou a apagar, assim como aconteceu na decisão da Copa Libertadores, entretanto o problema foi resolvido rapidamente. Muitos torcedores entraram no estádio na hora da partida e perderam os primeiro minutos. Logo no início, a bateria da torcida tricolor entrou e deu o tom da festa.

Calor carioca e muita emoção

Com muito calor no Rio de Janeiro, o clube libertou em sua fan fest muitos foods e bebidas. No primeiro tempo, os torcedores viveram um carrossel de emoções com as duas bolas na trave de Jhon Arias e os contra-ataques do time egípcio. O colombiano foi o jogador mais perigoso do Fluminense nos primeiros quarenta e cinco minutos.

Nos contra-ataques, o Al Ahly foi muito perigoso e incomodou, sobretudo nas costas de Marcelo. Quando o lateral avançava, o adversário forçava o erro e fazia a transição com três a quatro atletas. Em uma delas, Felipe Melo se recuperou em velocidade e fez o corte providencial. Na Casa das Laranjeiras, a torcida começou a gritar Ruf Ruf para exaltar o zagueiro.

Laranjeiras em festa e xodó da torcida

Ao som de “louco da cabeça”, os torcedores se animaram depois do bom momento do Fluminense no começo do segundo tempo. Com mais volume de jogo, o Tricolor atacou de forma organizada, e Marcelo sofreu pênalti. A torcida presente na ‘Casa das Laranjeiras’ foi à loucura com a cobrança de certeira de Jhon Arias.

Com a presença do xodó John Kennedy, que entrou na reta final, a torcida vibrou com as jogadas do menino, que novamente mostrou ter estrela e marcou o segundo gol da classificação tricolor. Os torcedores, então, entoaram o grito de “seremos campeões” durante os sete minutos de acréscimo. Além disso, cantaram o hino do clube carioca e gritaram que o “City (possível adversário) vai morrer”.

