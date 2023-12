Mundial de Clubes: imprensa espanhola exalta Marcelo, e ingleses ‘ignoram’ Fluminense

O Fluminense está classificado para a final do Mundial de Clubes 2023. Depois de bater o Al-Ahly (EGI) nesta segunda-feira por 2 a 0, o Tricolor se classificou para a decisão do torneio da Fifa, que acontecerá na próxima sexta-feira. Dessa forma, a equipe de Fernando Diniz foi assunto fora do Brasil também.

Na Espanha, os jornais “As” e “Marca”, dois do maiores do país, exaltaram a classificação do Tricolor. Mais do que isso, ambos enalteceram o lateral-esquerdo Marcelo, ídolo do Real Madrid. No primeiro, o portal afirmou que o camisa 12 fez a diferença, lembrando a jogada do primeiro gol, onde o ala sofreu pênalti. No segundo, o foco já foi na final.

Por falar em final, o adversário tricolor será conhecido nesta terça-feira. Afinal, Manchester City (ING) e Urawa Reds Diamonds (JAP) definem quem será o rival do Fluminense. Os ingleses são amplamente favoritos, mas no país britânico o Mundial de Clubes é tratado como segundo plano.

Os principais veículos ingleses, como a “Sky Sports”, “The Mirror”, “The Sun”, “Daily Mail”, “The Telegraph” e “The Guardian” sequer mencionaram o resultado do jogo, até o fechamento desta matéria. Somente notícias relacionadas ao Manchester City, como o último treino, foram veiculadas.

Em Portugal, porém, a classificação teve repercussão. “A Bola”, “O Jogo” e “Record”, grandes jornais lusitanos, cobriram a vitória do time de Fernando Diniz.

