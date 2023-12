Diniz admite nervosismo do Fluminense e elogia Al Ahly: ‘Valorizou nossa vitória’

“Um time muito bem treinado, vários jogadores da seleção do Egito, da Tunísia, não chegou aqui por acaso. A gente tem que enxergar o futebol de uma maneira diferente. Fiquei feliz, porque o time conseguiu jogar muito bem em determinados momentos do segundo tempo e, no final, poderia ter ampliado “, completou o treinador.

Próximo adversário

O treinador também respondeu se o Urawa Reds pode complicar a vida do Manchester City, no outro jogo da semifinal, nesta terça-feira De acordo com Diniz, tudo pode acontecer no futebol, mesmo com o amplo favoritismo do time inglês, comandado por Pep Guardiola.