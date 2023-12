Namorada de John Kennedy revela profecia do atacante do Fluminense

Autor do segundo gol da vitória do Fluminense sobre o Al-Ahly (EGI), o atacante John Kennedy já sabia que seria decisivo no Mundial de Clubes. Afinal, após a partida, a namorada do jogador, Vivi Barros, revelou nas redes sociais uma conversa com o atleta, que afirmou que ia deixar sua marca.

"Deus colocou as mãos para mim e disse que a luz é minha. Vou acabar com o jogo", escreveu John Kennedy após Vivi dizer que estava confiante.

John Kennedy começou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, quando o Tricolor já vencia por 1 a 0. Nos acréscimos, após passe de Martinelli na entrada da área, o camisa 9 acertou belo chute no canto para sacramentar a classificação para a decisão.

O ano de John Kennedy, aliás, tem sido marcado por profecias. Antes da final da Libertadores, em áudio vazado, o camisa 9 falou a amigos que faria o gol do título da Libertadores. Na decisão, diante do Boca Juniors (ARG), o técnico Fernando Diniz também afirmou que o atacante marcaria o gol decisivo antes de colocá-lo em campo. A situação, afinal, se cumpriu.

