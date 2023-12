Atlético de Madrid x Getafe: escalações e onde assistir

O Atlético de Madrid garantiu a classificação para as oitavas de final da Champions, e agora volta a campo pela LaLiga. Nesta terça-feira (19), os Colchoneros recebem o Getafe às 17h30, no Estádio Cívitas Metropolitano, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Atlético de Madrid

Após assegurar a classificação para o mata-mata da Champions, o time comandado pelo técnico Diego Simeone quer voltar a vencer no Campeonato Espanhol. A equipe vem de uma derrota por 2 a 0 para o Athletic Bilbao e precisa do triunfo para não se afastar da briga pela parte de cima da tabela. No memento, o Atleti é o quarto colocado da LaLiga, com 34 pontos, sendo oito a menos que o líder e rival Real Madrid.

A expectativa é que Diego Simeone faça alterações na equipe e teste alguns jogadores. Além disso, o Atlético de Madrid não poderá contar com Pablo Barrios e Thomas Lemar, ambos lesionados.

Como chega o Getafe

Por outro lado, o Getafe vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, que deixou a equipe cem condições de sonhar com uma vaga nas próximas competições europeias. Assim, o time está na oitava posição, com 25 pontos, sendo três a menos que a Real Sociedad, em sexto, sendo a primeira equipe dentro da zona de classificação para os torneios da Uefa.

No entanto, o Getafe terá os desfalques de Mauro Arambarri e Enes Unal, lesionados, para o complicado duelo contra o Atleti.

Atlético de Madrid x Getafe

18ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: terça-feira, 19/12/2023, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

Atlético de Madrid: Oblak; Witsel, Giménez, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Técnico: Diego Simeone

Getafe: Soria; Iglesias, Dakonam, Duarte, Alvarez; Greenwood, Maksimovic, Milla, Mata; Mayoral, Latasa. Técnico: José Bordalás

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

