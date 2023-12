Ganso celebra vitória, mas diz que Fluminense precisa aprender com erros: ‘Demos espaço’

Com gols de Jhon Arias e John Kennedy, o Fluminense bateu o Al Ahly por 2 a 0, em Jeddah, e garantiu a vaga na final do Mundial de Clubes. No primeiro tempo, o Tricolor acertou a trave duas vezes, mas também encontrou dificuldades contra um organizado time egípcio. Por outro lado, na volta do intervalo, os comandados de Diniza subiram de produção e construíram o resultado. Em entrevista à Cazé TV, Ganso disse que a vitória ‘foi linda’, mas que o time terá que aprender com os erros para conquistar o mundo.

Os principais erros do Tricolor foi ter dado espaço para que a equipe egípcia pudesse incomodar e levar muito perigo à meta de Fábio. De acordo com o meia, o primeiro jogo sempre é mais difícil, mas o time retornou melhor na etapa final.

“Foi uma vitória linda. Agora vem o próximo passo que é a final e conquistar o Mundial. O primeiro jogo é sempre muito complicado. Mas, precisamos aprender com os erros, pois demos espaço, muitas chances para o Al Ahly e tem de se preparar mais e melhor para a final”,

“No intervalo, Fernando Diniz pediu para termos tranquilidade e jogar com coragem e alegria. Voltamos melhor e vencemos”, revelou.

Próximo compromisso

O Fluminense encara o vencedor do duelo entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão. Assim, os dois times se enfrentam nesta terça-feira (19), às 15h (de Brasília). Por fim, a decisão do Mundial de Clubes acontece na sexta-feira (22), às 15h, em Jeddah.

