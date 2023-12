PSG também quer Beraldo e deve fazer proposta ao São Paulo

O zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo, entrou na mira de mais um clube europeu. Desta vez, foi o Paris Saint-Germain, da França, que sinalizou interesse ao Tricolor Paulista e deverá fazera uma proposta formal nos próximos dias. O defensor de 20 anos já tem propostas de clubes como Zenit, da Rússia, e Leicester, da Inglaterra. A informação foi dada primeiramente pela ‘Gazeta Esportiva’.

Embora ainda não tenha efetuado a oferta, o Paris Saint-Germain deve avançar com algo em torno de 20 milhões de euros (R$ 108 milhões) pelo defensor. Anteriormente, o Zenit procurou o São Paulo oferecendo um pouco menos por Beraldo, mas a proposta russa acabou recusada. A negociação com os ingleses ainda prossegue.

O São Paulo, entretanto, poderá pedir até um pouco mais pelo zagueiro. Isto porque o clube só detém 60% dos direitos econômicos de Beraldo, com o restante dividido entre seu empresário e o XV de Piracicaba, clube que o lançou. No Tricolor, o zagueiro rubricou recentemente um contrato válido até o fim de 2028.

Parte do elenco profissional desde o fim do ano passado, Beraldo foi titular durante a temporada de 2023, mesmo muito jovem. Aos 19 anos, foi peça importante na conquista da Copa do Brasil, em setembro passado.

