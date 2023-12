Gustavo Scarpa admite retorno, e Flamengo busca contratação do meia

O Flamengo está determinado a contratar o meio-campista Gustavo Scarpa. Ex-jogador de Fluminense e Palmeiras, o brasileiro está no Olympiacos (GRE), emprestado pelo Nottingham Forest (ING), mas com pouco espaço no futebol europeu. Dessa forma, o Rubro-Negro abriu conversas para tentar repatriar o jogador de 29 anos.

Inicialmente, o desejo do meia era seguir no Velho Continente, mas, de acordo com o “ge”, Scarpa já admite um retorno ao futebol brasileiro. Neste sentido, o Flamengo tem intensificado as conversas para contar com o atleta. A negociação, entretanto, ainda é embrionária.

Fora dos planos de gregos e ingleses, Gustavo Scarpa não encontraria muita resistência para voltar. Caso realmente deseje deixar o Olympiacos, a expectativa é de uma rescisão amigável. Já no lado do Nottingham Forest, os britânicos pedem 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), mas aceitam negociar um valor menor.

Atlético-MG, Internacional e Vasco também demonstraram interesse em contar com Gustavo Scarpa, mas o Flamengo é quem mais avançou no negócio. O Galo desistiu da contratação diante da recusa do jogador em retornar ao futebol brasileiro no momento da conversa.

Processo de convencimento

Para trazer Scarpa, o Flamengo usa o argumento do calendário brasileiro, com muitos jogos. Em 2024, por exemplo, o Campeonato Brasileiro será pausado nas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas, mas seguirá rolando em meio à Copa América. Neste cenário, o Rubro-Negro pode perder nomes como Arrascaeta e De la Cruz por até um mês. O segundo, que ainda pertence ao River Plate (ARG) está prestes a ser anunciado.

Na visão de Gustavo Scarpa, contudo, a concorrência pode ser um fator negativo. Além dos dois uruguaios citados, o técnico Tite conta com Gerson, que pode fazer a função, além de Everton Ribeiro, que está em negociação para renovar o contrato e tem chances de seguir na Gávea na próxima temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.