Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado por três homens e revela ter sido agredido

Horas após o resgate de um sequestro, o ex-jogador Marcelinho Carioca deu sua versão sobre o ocorrido. Após depoimento à polícia, afinal, o ídolo do Corinthians afirmou que bandidos o coagiram. Ele, porém, afirmou que os criminosos o obrigaram a gravar um vídeo dizendo que se envolveu com uma mulher casada.





Em entrevista coletiva, Marcelinho revelou que três homens o sequestraram e que deram coronhadas na sua cabeça. O ex-jogador citou também que os sequestradores colocaram um capuz sobre sua cabeça.

“Botou a arma na minha cabeça. Depois eu não vi mais nada, entrei no carro, colocaram capuz e não vi mais nada. (Sobre o vídeo) Fui obrigado a falar, a Thais (mulher que aparece no vídeo) é guerreira, mulher de fibra, e a nossa relação é de amizade. Eles queriam dinheiro, eu estava preocupado com a minha vida, com a vida dela”, declarou Marcelinho.

O ex-jogador trabalhou com Thais Secretaria dos Esportes de Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, local onde ele trabalhou como secretário, além de ter ficado em cativeiro. Dessa forma, ambos são amigos.

A polícia informou que entre seis e oito pessoas que participaram do sequestro estão presas. Outras pessoas podem estar evolvidas no crime.

