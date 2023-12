Sporting reassume a liderança do Português ao bater o Porto

O Sporting está de volta à liderança do Campeonato Português. Afinal, nesta segunda-feira (18/12), venceu o Porto em seu estádio, o Alvalade, por 1 a 0. Dessa forma, foi aos 34 pontos. Assim, superou o Benfica, que tem 33. E também deixou para trás os portistas, parados nos 31 pontos. O jogo fechou a 14ª rodada da competição.

Os Leões de Lisboa marcaram seus gols com Gyokeres no primeiro tempo e Pedro “Pote” Gonçalves, na etapa final. O Porto teve maior posse no primeiro tempo, mas ineficácia ofensiva. Depois, o time visitante jogou quase toda a etapa final com dez, após a expulsão do veterano zagueiro Pepe, aos seis minutos, o que facilitou a vida dos Sportiguistas.

Veja aqui a tabela de classificação do Camnpeonato Português

Porto tem a bola; Sporting faz o gol

O primeiro tempo do clássico português foi muito truncado. O Porto teve leve domínio do meio de campo e maior posse de bola. Mas sem nenhuma qualidade ofensiva. Exceto por lampejos do ex-Fluminennse Evanílson. Já o Sporting tinha maior criatividade quando buscava o ataque. Assim, chegou ao gol num belo gol do atacante Gyokeres, aos 11 minutos. O sueco recebeu pela esquerda, ganhou a disputa com Pepe e chutou no canto esquerdo de Diogo Costa.

O Sporting continuou mais perigoso e teve chances para ampliar. Primeiramente, numa cabeçada de Diomande que obrigou Diogo Costa a boa defesa. Em aos 43, Quarema roubou a bola, triangulou com um companheiro e foi ao fundo, cruzando para Gyokeres cabecear e fazer o gol. Mas o lance foi anulado por falta no início da jogada.

Leões na liderança

No segundo tempo, aos seis minutos, Pepe, num lance que já tinha parado, acabou agredindo o brasileiro Matheus Reis. O VAR chamou o árbitro, quer deu vermelho direto ao brasileiro naturalizado português que é o capitão do Porto. Mesmo com um a menos, os portistas seguiram em cima. Mas levaram o segundo gol, aos 15. Gyokeres recebeu livre e tinha tudo para marcar. Mas tocou para Pote, livre. Foi só empurrar para a rede e celebrar o 2 a 0. O Porto era guerreiro. Chegou a fazer um gol com Evanilson. Mas Taremi, que seu o passe para o brasileiro, estava impedido. O Sporting, nos acréscimos, também teve um gol anulado, com Paulinho. Assim, o placar ficou no 2 a 0.

Jogos da 14ª rodada do Português

Sexta-feira (15/12)

Farense 0x0 Estrela Amadora

Sábado (16/12)

Rio Ave 0x1 Vizela

Arouca 3×0 Gil Vicente

Boavista 1×1 Vitória

Domingo (17/12)

Chaves 1×3 Casa Pia

Moreirense 5×2 Portimonense

Famalicão 1x Estoril

Braga 0x1 Benfica

Segunda-feira (18/12)

Sporting 2×1 Porto

