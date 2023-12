Dirigente do Bragantino revela que Flamengo está perto de acerto por Léo Ortiz

O Flamengo segue ativo no mercado de transferências. Depois de fechar a contratação do meio-campista Nicolás de la Cruz, o próximo reforço rubro-negro pode ser o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Afinal, Marquinho Chedid, dirigente da equipe paulista, revelou que os dois clubes estão chegando num acordo.

“Falta ainda o acerto financeiro. Só ajustar, mas não está muito longe. O jogador já demonstrou que tem vontade. O Flamengo quer ele, então tem que valorizar. Mas não posso falar a diferença”, disse Chedid, presidente de honra do Bragantino, ao “ge”.

A “vontade” que o dirigente citou foi o pedido que Léo Ortiz fez à direção do Massa Bruta. Recentemente, após o Flamengo abrir conversas, o defensor conversou com representantes do Bragantino para serem flexíveis.

A primeira proposta do clube carioca foi de 5 milhões de euros (R$ 27 milhões), mas o Bragantino espera algo próximo a 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões). O Flamengo já admite subir a oferta, mas tentará diminuir a pedida dos paulistas.

Léo Ortiz tem contrato com Bragantino até o fim de 2026, mas há um acordo para que a diretoria venda não dificulte a venda. Ele entende que chegou a hora de dar um salto na carreira e enxerga o Flamengo como boa possibilidade.

