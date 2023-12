Vasco anuncia saída do atacante Sebastián Ferreira

O atacante Sebastián Ferreira não ficará no Vasco em 2024. Afinal, nesta segunda-feira, o Cruz-Maltino anunciou a saída do paraguaio, que voltará ao Houston Dynamo (EUA).

Emprestado ao clube carioca até o fim do ano, Ferreira não será comprado. O Vasco tinha a opção de ficar em definitivo com o jogador, mas decidiu não exercer. O time dos Estados Unidos conta com o atleta para a próxima temporada.

Sebastián Ferreira chegou à equipe de São Januário em julho, por indicação do técnico Ramón Díaz. Os dois trabalharam juntos no Libertad (PAR). Em 13 jogos, porém, o atacante não conseguiu render dentro de campo. Ele não marcou nenhum gol e deu apenas uma assistência no Campeonato Brasileiro.

O paraguaio foi titular apenas três vezes com a camisa cruz-maltina e em alguns outros jogos atuou por cerca de dez minutos apenas. Em dez jogos ele sequer saiu do banco de reservas com o treinador argentino.

Sebastián Ferreira tem contrato com o Houston Dynamo até junho de 2025. Neste ano, a equipe estadunidense chegou perto do título da Major League Soccer, a MLS, mas caiu na final de conferência. O clube perdeu para o Los Angeles FC, que na final acabou derrotado para o Columbus Crew.

